शादी के विरोध में किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ी, महराजगंज में घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

संवाद सूत्र, झुलनीपुर, (महराजगंज)। बहन की मृत्यु के बाद परिवार में बहनोई से शादी कराने की चल रही थी बात से नाराज एक किशोरी रविवार सुबह निचलौल थाना क्षेत्र के बैठवलिया गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसे टावर पर देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

घंटों समझाने-बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि किशोरी का इंस्टाग्राम के माध्यम से बरगदवा के शीशगढ़ निवासी एक युवक से प्रेम संबंध था। वह उसी युवक से शादी करना चाहती थी। इस बीच, उसकी बड़ी बहन की मृत्यु के बाद परिवार में किशोरी का विवाह बहनोई से तय करने की बात होने लगी।