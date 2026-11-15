महराजगंज के बाबूलाल ने गौपालन से बदली किस्मत, बने आत्मनिर्भरता की मिसाल

सुशील शुक्ल, भिटौली, (महराजगंज)। तकदीर की लकीरों को कोसने के बजाय मेहनत के पसीने से अपनी किस्मत बदलने का जज्बा हो तो मुश्किल हालात भी सफलता की राह

में बाधा नहीं बनते। कुछ ऐसी ही मिसाल घुघली विकास खंड के लक्ष्मीपुर खास निवासी बाबूलाल ने पेश की है। नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गौपालन को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख दी। आज दुग्ध उत्पादन के जरिए न केवल वह अपने छह सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिला रहे हैं।

बाबूलाल के पास वर्तमान में तीन गाय हैं। इनकी देखभाल वह स्वयं करते हैं। गांव के बाहर उन्होंने अपना एक मकान बनाकर मिनी डेयरी स्थापित की है। तीनों गायों से प्रतिदिन करीब 30 लीटर दूध का उत्पादन होता है। क्षेत्र में दूध की मांग को देखते हुए वह इसकी बिक्री करते हैं। इससे उन्हें प्रतिदिन करीब 1800 रुपये और महीने में लगभग 54 हजार रुपये की आमदनी होती है।

इसके अलावा गोबर की बिक्री से भी उन्हें अच्छी आय हो जाती है। वह सालभर में 20 से 30 ट्राली गोबर बेचते हैं। प्रति ट्राली दो से ढाई हजार रुपये मिल जाते हैं। इस तरह दूध और गोबर की बिक्री से उनकी सालाना आय करीब छह लाख रुपये तक पहुंच जाती है।