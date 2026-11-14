पराली जलाने में महराजगंज प्रदेश में प्रथम, 90 स्थानों पर पकड़ में आए मामले

जागरण संवाददाता, महराजगंज। धान की कटाई के साथ जिले में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। 13 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, अब तक यहां कुल 90 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसी के साथ महराजगंज प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 13 नवंबर को एक ही दिन में 12 नई घटनाएं सामने आईं और जिले ने मथुरा को पीछे छोड़ दिया।

प्रदेश स्तर पर निगरानी के आंकड़ों के मुताबिक, 82 घटनाओं के साथ मथुरा दूसरे और 44 घटनाओं के साथ फतेहपुर तीसरे स्थान पर है। अलीगढ़ में 42, कानपुर देहात में 41, औरैया में 40, उन्नाव में 34, शाहजहांपुर में 31 और पीलीभीत में 30 घटनाएं दर्ज की गई हैं।