रोहाना का मोबाइल लखनऊ भेजा, विदेशी संपर्कों और यात्राओं की जांच तेज

जागरण संवाददाता, नौतनवा। सोनौली सीमा पर पकड़ी गई इंडोनेशियाई महिला रोहाना के संपर्कों, विदेश यात्राओं और गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। उसका मोबाइल तकनीकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ भेजा गया है।

दिल्ली स्थित संबंधित दूतावास को पत्र लिखकर विदेश यात्राओं का पूरा ब्योरा मांगा गया है। पुलिस जांच कर रही है कि रोहाना चीन, जापान और ताइवान कितनी बार गई और यात्राओं का उद्देश्य क्या था। यह भी पता लगाया जा रहा है कि भारत में रहते हुए उसने स्थानीय लोगों की मदद से आधार कार्ड और पैन कार्ड कैसे बनवाए।