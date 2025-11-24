महराजगंज में मरीजों की उमड़ रही भीड़, बदलते मौसम में बढ़ रही बुखार और सांस की समस्या

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में मौसम बदलने के साथ ही लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। दिन और रात के तापमान में तेज उतार-चढ़ाव के कारण अस्पतालों में बुखार, खांसी, जुकाम, वायरल संक्रमण और सांस की समस्या से जूझ रहे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों की भीड़ उमड़ रही है।

सोमवार को भी जिला अस्पताल में पर्ची काउंटर से लेकर चिकित्सकों के केबिन एवं दवा काउंटर पर बड़ी संख्या में रोगी उमड़े रहे। चिकित्सकों के अनुसार, मौसम में अचानक आए बदलाव से बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो जाती है, जिसके चलते वे संक्रमण की चपेट में जल्दी आ जाते हैं।

सबसे अधिक मामले हल्के बुखार, गले में खराश, कफ बढ़ने और सांस लेने में परेशानी से जुड़े मिल रहे हैं। कई रोगियों की स्थिति ऐसी हो रही है कि उन्हें नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है चिकित्सकों का कहना है कि सुबह-शाम ठंड से बचाव, गुनगुने पानी का सेवन, धूल और प्रदूषण से दूरी तथा संतुलित आहार लेने से संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है।

साथ ही लक्षण गंभीर होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी चिकित्सक से परामर्श करने की अपील की गई है। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी रोगी को इलाज में देरी न हो।

स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि अभिभावक छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही वर्ग मौसम के प्रभाव से अधिक प्रभावित हो रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल महराजगंज में 925 से अधिक रोगी पहुंचे, जिनका उपचार किया गया।