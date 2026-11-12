महराजगंज में केरल से लौटे सुरेंद्र की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मचा कोहराम

संवाद सूत्र (सिंदुरिया) महराजगंज। केरल से तीन दिन पहले ही घर लौटे 45 वर्षीय सुरेंद्र सहानी की बुधवार की शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। पिपरा कल्याण के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कालेज रेफर कर दिया था, लेकिन वहां ले जाने की तैयारी के दौरान ही उनकी सांसें थम गईं। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार हरिहरपुर टोला अकतहवा निवासी विशाल भी घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है।

चौक नगर पंचायत के वार्ड नंबर दो (तकरारी) निवासी सुरेंद्र सहानी बुधवार को सिंदुरिया में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर सामान पहुंचाने गए थे। केरल में रहने के दौरान दोस्त ने उन्हें घर लौटते समय कुछ सामान दिया था। सामान पहुंचाकर वह बाइक से घर लौट रहे थे।

इसी दौरान पिपरा कल्याण के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया और स्वजन को हादसे की जानकारी दी। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।