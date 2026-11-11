महराजगंज में अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में दो अलग-अलग हादसों में बुजुर्ग सहित दो की मौत हो गई है। वहीं इस घटना में दो युवक घायल हैं। एक हादसा सिसवा बाजार व दूसरा आनंदनगर में हुआ है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बुधवार को दिन में नगर पालिका के गांधी नगर वार्ड में सिसवा-निचलौल मुख्य मार्ग पर महिला अस्पताल के सामने हादसा हुआ। सिसवा से निचलौल की ओर जा रही पिकअप और विपरीत दिशा से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार हिमांशु (निवासी शेखुई, थाना नेबुआ, जिला कुशीनगर) की मृत्यु हो गई। वहीं, बाइक पर सवार प्रदीप और सागर (निवासी सबया) घायल हो गए।

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना में शामिल पिकअप को भी कब्जे में ले लिया गया है।