रात में पत्नी से बात फिर सुबह मिली मौत की खबर, एसएसबी जवान मंजीत की मौत से दीपावली मातम में बदली

जागरण संवाददाता, महराजगंज। खनुआ बीओपी पर तैनात एसएसबी जवान मंजीत कुमार की मृत्यु की खबर ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया। जिस घर में त्योहार मनाने की तैयारी थी, वहां चीख-पुकार मच गई। रात में मंजीत की पत्नी से रोज की तरह फोन पर बात हुई थी।

उन्होंने परिवार का हालचाल जाना और घर की सामान्य बातें साझा कीं। खाना खाने के बाद वह सोने चले गए। स्वजन को अंदेशा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। सुबह मृत्यु की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

खबर मिलते ही मंजीत के स्वजन रविवार तड़के बिहार के औरंगाबाद से महराजगंज के लिए रवाना हुए। उन्हें सूचना पर विश्वास नहीं हो रहा था। देर शाम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने पर उनकी चीख-पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आईं।

साथी एसएसबी जवान भी घटना से स्तब्ध थे और उनके चेहरों पर उदासी साफ दिख रही थी। मंजीत कुमार जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष धनंजय कुमार के रिश्तेदार थे। सूचना मिलने पर भाकपा माले के नेता संजय निषाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और लगातार मंजीत के स्वजन के संपर्क में रहे। परिवार को पहले उम्मीद थी कि शायद सूचना गलत हो, लेकिन सच्चाई सामने आने पर वे टूट गए। ससुर राजेश पासवान के साथ स्वजन निरंजन और प्रमोद पासवान पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। अपनों को सामने देखकर उनका धैर्य जवाब दे गया। कोई मंजीत को पुकार रहा था, तो कोई आंसुओं के बीच उन्हें निहारता रहा। पत्नी दीपा कुमारी रोते-रोते बेसुध हैं। चार वर्षीय बेटा और दो वर्षीय बेटी मां से लिपटे हुए हैं।