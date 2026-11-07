महराजगंज में रसोई गैस सिलेंडर फटने से महिला गंभीर रूप से झुलसी, मकान ध्वस्त
महराजगंज के गढ़वा गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस विस्फोट में चाय बना रही ...और पढ़ें
HighLights
गढ़वा गांव में रसोई गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट।
चाय बनाते समय महिला गीता गंभीर रूप से झुलसी।
विस्फोट से मकान का अधिकांश हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त।
जागरण संवाददाता, (आनंदनगर) महराजगंज। रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद विस्फोट से हो गया। हादसे में चाय बना रही महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि मकान का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना फरेंदा थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में शनिवार सुबह की है। गढ़वा निवासी मनीष यादव किराना और श्रृंगार की दुकान चलाते हैं।
शनिवार की सुबह करीब पांच बजे उनकी पत्नी गीता गैस चूल्हे पर चाय बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने से गीता गंभीर रूप से झुलस गई।
विस्फोट से मकान का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दीवारें और छत ध्वस्त होने के साथ ही घर में रखा फ्रिज, कूलर और दुकान का सामान भी जलकर नष्ट हो गया। घटना के बाद स्वजन आनन-फानन में घायल गीता को लेकर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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गीता के ससुर सोलहू यादव ने बताया कि घर में किराना और श्रृंगार की दुकान संचालित होती है। सुबह बहू चाय बना रही थी, तभी सिलेंडर में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही। झुलसी महिला का उपचार गोरखपुर के एक अस्पताल में चल रहा है।
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