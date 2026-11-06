महराजगंज में पर्यटन के नक्शे पर चमकेंगे 10 धार्मिक स्थल, 17.20 करोड़ की मंजूरी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले के प्राचीन और पौराणिक महत्व वाले 10 धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए शासन से 17.20 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। योजना के तहत मंदिरों और उनके आसपास के क्षेत्रों का सुंदरीकरण करने के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे न केवल धार्मिक स्थलों की पहचान बढ़ेगी, बल्कि जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

योजना में सबसे अधिक आठ करोड़ रुपये फरेंदा स्थित प्रसिद्ध लेहड़ा देवी मंदिर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यहां ध्वनि एवं प्रकाश शो (साउंड एंड लाइट शो) विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से मंदिर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करने की योजना है।

वहीं, निचलौल के प्रसिद्ध ईटहिया शिव मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ परिसर को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा आठ अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है।

इनमें नगर पालिका महराजगंज के वार्ड महुअवा स्थित प्राचीन रामजानकी मंदिर, घुघली के परसिया स्थित प्राचीन शिव मंदिर, मिठौरा के दरहटा स्थित प्राचीन शिव मंदिर, पनियरा के लखिमा स्थित पौराणिक शिव मंदिर तथा धनखरी और गिरगिटिया के रामजानकी मंदिर शामिल हैं। इसी तरह नौतनवा नगर पालिका के वार्ड नंबर चार विष्णुपुरी स्थित प्राचीन काली मंदिर और चंडीथान माता मंदिर का भी पर्यटन की दृष्टि से विकास कराया जाएगा।