भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 75 बोरी कद्दू बीज के साथ चालक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, झुलनीपुर। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बहुआर चौकी पुलिस और एसएसबी झुलनीपुर की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने बुधवार की भोर में तेरह चार पुल के पास एक पिकअप से 75 बोरी कद्दू बीज बरामद करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया।

बरामद बीज का कुल वजन 30 क्विंटल बताया गया है। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुसार, तस्करी के लिए कद्दू बीज की खेप नेपाल से नाव के जरिए नारायणी नदी के रास्ते टेलफॉल ठोकर संख्या एक तक लाई गई थी। इसके बाद उसे पिकअप पर लादकर गेड़हवा होते हुए कुशीनगर ले जाने की तैयारी थी।