महराजगंज: निर्माणाधीन पार्किंग स्थल में लगी आग, मालवाहक वाहन का कैबिन जलकर राख

जागरण संवाददाता, नौतनवा। सोनौली कोतवाली के सामने स्थित निर्माणाधीन पार्किंग स्थल में अचानक आग लगने से एक मालवाहक वाहन का कैबिन जलकर राख हो गया। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही सोनौली पुलिस सक्रिय हो गई और महराजगंज के नौतनवा में मौजूद दमकल टीम के साथ नेपाल की दमकल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हालांकि, दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही वाहन का कैबिन पूरी तरह जल चुका था।

बताया जा रहा है कि बिहार निवासी चालक शंकर यादव ने दीपावली के अवसर पर मालवाहक वाहन पर दीपक जलाया था। आशंका जताई जा रही है कि दीपक से निकली आग की चिंगारी के कारण वाहन में आग लगी होगी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल भारतीय और नेपाली दमकल टीमों को सूचना देकर बुलाया। दोनों देशों की दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।