महराजगंज में ट्यूशन से लौट रहे मासूम पर काल बनकर टूटी पिकअप, बहन के सामने चली गई जान

जागरण संवाददाता (आनंदनगर) महराजगंज। बहन के साथ ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे पांच वर्षीय मासूम को पिकअप ने पीछे से रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

घटना बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर समरधीरा स्थित अमहवा चौराहे पर हुई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।