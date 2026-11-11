महराजगंज में ट्यूशन से लौट रहे मासूम पर काल बनकर टूटी पिकअप, बहन के सामने चली गई जान
महराजगंज में ट्यूशन से लौट रहे पांच वर्षीय मासूम अंकुश को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके ...और पढ़ें
HighLights
ट्यूशन से लौटते पांच वर्षीय मासूम को पिकअप ने रौंदा।
महराजगंज के अमहवा चौराहे पर हुई दर्दनाक दुर्घटना।
स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा।
जागरण संवाददाता (आनंदनगर) महराजगंज। बहन के साथ ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे पांच वर्षीय मासूम को पिकअप ने पीछे से रौंद दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
घटना बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर समरधीरा स्थित अमहवा चौराहे पर हुई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
रघुनाथपुर समरधीरा के अमहवा चौराहे पर कन्हैया अग्रहरि का मकान और दुकान है। उनका पांच वर्षीय बेटा अंकुश एलकेजी का छात्र था। बुधवार सुबह वह अपनी बहन पीहू के साथ ट्यूशन पढ़ने गया था। पीहू कक्षा तीन में पढ़ती है। दोनों सुबह करीब 9:30 बजे पढ़ाई कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार पिकअप ने अंकुश को रौंदते हुए भागने लगा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे घेरकर पकड़ लिया।
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मासूम की मृत्यु से स्वजन की चीख पुकार मच गई। मां अनीता, भाई कुणाल और बहन जागृति व पीहू का रो-रोकर बेसुध है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुरंदपुर थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि चालक और पिकअप को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।