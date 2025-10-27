महाराजगंज में मनबढ़ युवकों ने दो छात्रों को पीटा, फायरिंग में सात लोग घायल 

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पीपीगंज थाना क्षेत्र में अकटहवा पुल के समीप एक ई-लाइब्रेरी में पढ़ रहे अकटहवा गांव निवासी दो छात्रों को मनबढ़ युवकों ने जमकर पीटा। ई लाइब्रेरी से पीटते हुए दोनों छात्रों को अकटहवा पुल तक लाया गया। इस दौरान बीच बचाव करने वाले छात्रों के स्वजन पर भी मनबढ़ों ने हमला बोल दिया। जिससे सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विवाद बढ़ता देख जब ग्रामीण जुटे तो मनबढ़ फायरिंग करते हुए पीपीगंज की तरफ फरार हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वाथ्य केंद्र पनियरा में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों का पता लगाने में जुटी है।

गांगी बाजार संवाददाता के अनुसार पनियरा थाना क्षेत्र के अकटहवा निवासी अभिजीत व शनि देओल अकटहवा पुल के समीप पीपीगंज क्षेत्र की एक ई-लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तीन दिन पूर्व दोनों छात्रों से पीपीगंज के कल्याणपुर गांव के एक युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।

उस घटना से खार गए 30 की संख्या में मनबढ़ युवकों ने सोमवार की दोपहर एक बजे के करीब लाइब्रेरी में पढ़ने गए अभिजीत व शनि देओल पर हमला बोल दिया। मनबढ़ दोनों छात्रों को पीटते हुए सौ मीटर दूर पुल तक ले गए। विवाद की सूचना जब छात्रों के गांव में पहुंची तो यहां के लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। इस दाैरान हमलावर फायरिंग करते हुए भाग गए।

गोली भरवल गांव निवासी बलबल यादव के कान के पास से गुजरी। इस दौरान वह बाल-बाल बच गए। हमलावर अपने को पनियरा व पीपीगंज में सक्रिय रेड गैंंग व एके- 47 गैंग का सदस्य बता रहे थे। तीन एंबुलेंस की मदद से मारपीट में घायल डोमरा के टोला अकटहवा निवासी धुव्रचंद, अभिजीत, सनी देओल, शिवनारायन, अभिषेक, अंकित व सचिन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनियरा लाया गया। जहां पर सभी का उपचार चल रहा है।

सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस हमलावरों को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। सीओ सदर जयप्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र में हुई है। पीपीगंज पुलिस मामले की जांच करेगी। रेड गैंंग व एके-47 गैंग ने मिल कर दिया घटना को अंजाम पनियरा क्षेत्र के नरकटहा निवासी कुछ युवक रेड गैंग नाम से एक वाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। इस गैंग के सभी सदस्यों ने अपना बाल लाल रंग से रंगवाया है। वहीं पीपीगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी युवक अपने क्षेत्र में एके- 47 गैंग का संचालन करते हैं। दोनों गैंग के सदस्य आपस में मिल कर प्राय: क्षेत्र में विवाद करते रहते हैं। सोमवार की दोपहर दोनों गैंग से जुड़े युवकों ने अकटहवा के युवकों को जम कर पीटा।