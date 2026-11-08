भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से मारी गोली, ड्यूटी के दौरान आत्महत्या
महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान मंजीत कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ...और पढ़ें
HighLights
एसएसबी जवान मंजीत कुमार ने सर्विस राइफल से आत्महत्या की।
घटना महराजगंज की भारत-नेपाल सीमा पर खनुआ पोस्ट पर हुई।
पारिवारिक दुख को आत्महत्या का संभावित कारण बताया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान मंजीत कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना महराजगंज जिले में एसएसबी की 66वीं वाहिनी के खनुआ पोस्ट पर देर रात ड्यूटी के दौरान हुई। गोली की आवाज सुनकर साथी जवान मौके पर पहुंचे, जहां मंजीत खून से लथपथ पड़े थे।
मंजीत बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे और 66वीं वाहिनी की खनुआ बीओपी (बार्डर आउट पोस्ट) पर तैनात थे। सूचना पर पुलिस और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्वजन को घटना की सूचना दे दी गई है।
एसएसबी जवानों के मुताबिक करीब ढाई माह पहले मंजीत के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान थे। तीन अक्टूबर को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। साथी जवानों के अनुसार, वह कई दिनों से चुपचाप रहते और कम बात करते थे।
अधिकारियों ने कहा कि पारिवारिक दुख आत्महत्या की वजह हो सकती है, लेकिन अभी ठोस कारण सामने नहीं आया है। घटना के बाद एसएसबी अधिकारियों ने पोस्ट पर तैनात जवानों से पूछताछ की। मंजीत की सर्विस राइफल कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंपा जाएगा। साथी जवानों ने मंजीत को मिलनसार स्वभाव का बताया है। एसएसबी अधिकारियों के अनुसार, जवानों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित काउंसलिंग की जाती है। जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के सही कारणों का पता चल सकेगा। एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि एसएसबी की तरफ से जवान के आत्महत्या करने की सूचना दी गई है। शव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।
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