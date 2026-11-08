भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से मारी गोली, ड्यूटी के दौरान आत्महत्या

जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान मंजीत कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना महराजगंज जिले में एसएसबी की 66वीं वाहिनी के खनुआ पोस्ट पर देर रात ड्यूटी के दौरान हुई। गोली की आवाज सुनकर साथी जवान मौके पर पहुंचे, जहां मंजीत खून से लथपथ पड़े थे।

मंजीत बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे और 66वीं वाहिनी की खनुआ बीओपी (बार्डर आउट पोस्ट) पर तैनात थे। सूचना पर पुलिस और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्वजन को घटना की सूचना दे दी गई है।

एसएसबी जवानों के मुताबिक करीब ढाई माह पहले मंजीत के बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से वह मानसिक रूप से परेशान थे। तीन अक्टूबर को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। साथी जवानों के अनुसार, वह कई दिनों से चुपचाप रहते और कम बात करते थे।