बिना वीजा और फर्जी दस्तावेजों का अड्डा, आखिर क्यों विदेशी घुसपैठियों के लिए आसान राह बनी सोनौली सीमा?

अरविंद त्रिपाठी, नौतनवा। भारत-नेपाल की सोनौली सीमा विदेशी नागरिकों की अवैध आवाजाही के मामलों को लेकर लगातार चर्चा में है। कभी बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश करते हुए तो कभी फर्जी दस्तावेजों के सहारे सीमा पार करने की कोशिश में विदेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं।

मंगलवार को सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पर इंडोनेशियाई महिला के पकड़े जाने के बाद एक बार फिर सीमा की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में बीते वर्षों के दौरान अलग-अलग देशों के नागरिकों की गिरफ्तारी के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कई ऐसे भी रहे, जो नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे।



कब-कब पकड़े गए विदेशी नागरिक:

सोनौली सीमा पर विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी का सिलसिला नया नहीं है। 22 नवंबर 2017 को फ्रांस के एक नागरिक को भारत से नेपाल जाने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था।

19 जुलाई 2020 को फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल जा रहे रोमानिया के नागरिक आनेट ड्रॉधोस को गिरफ्तार किया गया।

12 अप्रैल 2021 को ब्राजील के नागरिक पाल लोमांगा नोम्बे को पकड़ा गया।

इसी वर्ष 23 नवंबर को चीन के नागरिक फेंग चांगवेन और 11 दिसंबर को एक अन्य चीनी नागरिक को सीमा पर रोका गया था। एक जनवरी 2022 को जर्मनी के नागरिक कुरत ग्रेगोर को नशे की हालत में भारतीय सीमा में भटकते हुए पकड़ा गया।

दिसंबर 2022 में चीन के दो नागरिक झेंग यिंगजुन और सोंग हुई को भी संदिग्ध गतिविधियों के चलते हिरासत में लिया गया था। पगडंडियों के रास्ते भी हो रही घुसपैठ: