गोरखपुर में राड और डंडे से हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने किया हंगामा

संवाद सूत्र, चरगांवा, (गोरखपुर)। शाहपुर क्षेत्र के श्रीराम चौराहे पर राड और डंडे से किए गए जानलेवा हमले में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पिपराइच थाना क्षेत्र के विस्मिल्लाह निवासी चौथी विश्वकर्मा के 24 वर्षीय पुत्र जयकरण विश्वकर्मा ने गुरुवार रात बीआडी मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हुई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस घटना के बाद आरोपित पर दर्ज मुकदमें हत्या की धारा बढ़ाएगी।

जयकरण 25 वर्षों से श्रीराम चौराहे के पास किराये की झोपड़ी डालकर परिवार के साथ लोहे का काम करने वाले परिवार से जुड़ा था। उसके पिता चौथी विश्वकर्मा की एक वर्ष पहले मौत हो चुकी है। परिवार के बड़े पिता और बड़ा भाई उमेश चौराहे पर दुकान चलाते हैं।

स्वजन के मुताबिक, जयकरण दीपावली मनाने के लिए राजस्थान से गांव आया था। सोमवार को वह पादरी बाजार स्थित दुकान पर पहुंचा था। इसी दौरान सोमवार रात आठ बजे श्रीराम चौराहा निवासी धनुष चंद्र साहनी ने उस पर राड और डंडे से सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल जयकरण को पुलिस ने उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कालेज भेजा था।