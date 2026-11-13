गोरखपुर ताल रिंग रोड पर हादसों की रोकथाम के लिए लगेंगे क्रैश बैरियर, GDA ने उठाया कदम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ ताल के किनारे बनी ताल रिंग रोड पर दुर्घटनाओं का खतरा कम करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) क्रैश बैरियर लगवाएगा। सड़क के किनारे सुरक्षा के इन इंतजामों पर 1.99 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जीडीए ने टेंडर जारी कर दिया है। चयनित फर्म के माध्यम से पैड़लेगंज से स्मार्टव्हील शोरूम और स्मार्टव्हील से सहारा इस्टेट तक कुल 6.66 किलोमीटर हिस्से में बैरियर लगाए जाएंगे।

ताल रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग यहां टहलने और घूमने पहुंचते हैं। सड़क के एक तरफ रामगढ़ ताल है तो दूसरी ओर आबादी और कई स्थानों पर गहराई है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन के अनियंत्रित होने पर सड़क से नीचे जाने और आबादी की तरफ गिरने का खतरा बना रहता है। रात के समय यह जोखिम और बढ़ जाता है।



क्रैश बैरियर लगने से ऐसे हादसों की आशंका कम होगी। दुर्घटना के दौरान वाहन बैरियर से टकराकर रुक सकेगा और सड़क से नीचे जाने से बच सकता है। इससे वाहन सवारों के साथ ही सड़क के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी बढ़ेगी।