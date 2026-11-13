गोरखपुर में प्रदेश के पहले वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास जल्द, सीएम योगी कर सकते हैं भूमि पूजन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कैंपियरगंज वन क्षेत्र के भारीवैसी में 491 करोड़ रुपये की लागत से 123 एकड़ में प्रस्तावित प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारियां शुरू हो गई है। बैकहो लोडर से परिसर के भूमि समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है। वहीं, कार्यक्रम के लिए जर्मन हैंगर का ढांचा तैयार कर लिया गया है। 19 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसके शिलान्यास की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास दो नवंबर को ही होना प्रस्तावित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब एक बार फिर आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जर्मन हैंगर टेंट को अंतिम रूप देने के लिए श्रमिक युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। परिसर में बैकहो लोडर से मिट्टी समतल कराई जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के लिए मुख्य मंच के साथ वीआइपी और जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।