श्री बाबा गोरखनाथ MPO का कमाल: पूर्वी यूपी में 400 करोड़ के पार पहुंचा टर्नओवर, 6,800 महिलाएं बनीं 'लखपति दीदी'

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति को नई उड़ान मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से गठित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एमपीओ) ने अपनी स्थापना के तीन साल के भीतर ही उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

इस एमपीओ ने लगातार दूसरे वर्ष दीपावली के अवसर पर पात्र महिला शेयर होल्डर्स को 1.04 करोड़ रुपये का मुनाफा वितरित किया है। इसमें 72,01,786 रुपये निष्ठा प्रोत्साहन राशि के रूप में और 32,31,936 रुपये लाभांश के रूप में दिए गए हैं।

यह धनराशि दुग्ध आपूर्ति के जरिए महिला सदस्यों को होने वाली नियमित आमदनी के अतिरिक्त एमपीओ के शुद्ध लाभ में से वितरित की गई है। श्री बाबा गोरखनाथ एमपीओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धनराज साहनी के अनुसार, तीन साल के भीतर ही गोरखपुर मंडल सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात जिलों की 79 हजार महिलाएं इससे जुड़कर अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही हैं।

एमपीओ का अब तक का टर्नओवर 400 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। संस्था से जुड़ी महिलाएं प्रतिदिन 1.60 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रह करती हैं। एमपीओ से जुड़ी करीब 6,800 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से 282 लगातार तीन वर्षों से 10 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। लखपति दीदियों के अलावा एमपीओ से जुड़ी अन्य महिलाएं भी औसतन प्रतिमाह सात से आठ हजार रुपये की आय घर बैठे कर रही हैं।

इस एमपीओ का कार्यक्षेत्र गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ और संतकबीरनगर है। एमपीओ से जुड़कर महिलाएं पशुपालन, दूध उत्पादन और दूध की नियमित आपूर्ति के जरिए स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी मजबूत कर रही हैं।