कानपुर से चलकर अहिल्यापुर में खड़ी हो गई चौरी चौरा रिलीफ स्पेशल, 5 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त चौरी चौरा एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने रिलीफ स्पेशल ट्रेन तो चला दी, लेकिन अपने अधिकृत आनलाइन सिस्टम नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (ईएनटीएस) को अपडेट नहीं कर पाया। इसलिए यह पता ही नहीं चल रहा था कि रिलीफ ट्रेन कहां है, रास्ते के स्टेशनों से कब रवाना हुई, गोरखपुर कब पहुंचेगी।

लोग 05003 नंबर की रिलीफ स्पेशल ट्रेन की अपडेट जानकारी को लेकर परेशान रहे। ट्रेन करीब पांच घंटे की देर से सुबह 11:10 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंची। थके-हारे और डरे-सहमे यात्री अपने घर भी पहुंच गए, लेकिन एनटीईएस अपडेट नहीं हुआ। खास बात यह रही कि एनटीईएस में ट्रेन अहिल्यापुर में ही खड़ी रह गई। हालांकि, 15004 नंबर की चौरी चौरा एक्सप्रेस कानुपर से तीन घंटे विलंब से चलकर भी एक घंटे ही लेट हुई। सुबह सात बजे के आसपास ट्रेन गोरखपुर पहुंच गई।

ट्रेनों के गोरखपुर पहुंचने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली। बताने लगे, अचानक तेज झटकों से सांसें अटक गई थी। लगा कि कोई बड़ा विस्फोट हो गया। यात्री विजय कुमार ने बताया कि ट्रेन के छूटने के कुछ मिनटों में ही ट्रेन बेपटरी हो गई। गनीमत रही कि बोगियां झुककर खड़ी हो गई और पलटी नहीं।

ट्रेन के एक तरफ झुकने के साथ ही बोगी में भगदड़ मच गई। लोग उतरने के लिए गेट की तरफ भागने लगे। अफरातफरी मच गई। इस दौरान कई यात्री घायल भी हो गए। यात्री घंटों इधर-उधर भागते नजर आए। लोग सहायता की गुहार लगा रहे थे।