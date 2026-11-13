गोरखपुर विश्वविद्यालय के संसाधनों से पेटेंट, शोधार्थियों ने लिया खुद श्रेय; अब होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संसाधनों का इस्तेमाल कर शोधपत्र प्रकाशित कराने और पेटेंट हासिल करने वाले कई शोधार्थियों ने उपलब्धियों का श्रेय खुद के नाम करा लिया। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं, उपकरणों, पुस्तकालय और शैक्षणिक संसाधनों के दम पर शोध व पेटेंट तो हासिल किए, लेकिन स्वामित्व में विश्वविद्यालय को जगह नहीं दी।

कुलपति प्रो. केपी सिंह की जांच में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी संबंधित शोधार्थियों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अपने शोधपत्रों और पेटेंट के स्वामित्व में विश्वविद्यालय का नाम शामिल कराएं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी तरह के अकादमिक लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच में सामने आया कि कई शोधार्थियों ने शोध और पेटेंट के लिए संस्थान के नाम और संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उपलब्धियों का स्वामित्व व्यक्तिगत नाम पर दर्ज करा लिया। इससे विश्वविद्यालय को मिलने वाला संस्थागत श्रेय नहीं मिल सका। अकादमिक पहचान भी प्रभावित हुई। कुलपति ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित मामलों की जांच कराई और शोधार्थियों को स्वामित्व में संशोधन कराने का नोटिस जारी किया है।