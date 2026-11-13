रूटीन ट्रेनें फुल, तो क्या हुआ... गोरखपुर से इन स्पेशल ट्रेनों में आसानी से मिल रहा है कंफर्म टिकट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व के दौरान आवागमन करने वाले परदेसियों के लिए राहत भरी खबर है। रुटीन ट्रेनें तो पहले से ही फुल हैं, लेकिन कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनें अभी भी खाली चल रहीं हैं। गोरखपुर से बनकर चलने वाली छह पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त बर्थें खाली हैं।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए रिकार्ड संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुछ स्पेशल ट्रेनों में अभी भी बर्थें खाली हैं। यात्री इन ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से दिल्ली के बीच एक और पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है।



इन पूजा स्पेशल ट्रेनों में खाली हैं बर्थें