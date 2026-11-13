गोरखपुर में विवाहिता 25 लाख के जेवर नकदी और लैपटाप लेकर फरार, दूर के रिश्तेदार पर भगाने का आरोप

संवाद सूत्र, चरगांवा, गोरखपुर। शाहपुर क्षेत्र के इंद्रप्रस्थपुरम कालोनी में शादी के महज डेढ़ साल बाद एक विवाहिता के घर से जेवर, नकदी और दो लैपटाप लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। स्वजन ने दूर के रिश्तेदार पर विवाहिता को भगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंद्रप्रस्थपुरम कालोनी निवासी एक युवक के मुताबिक, उनके बड़े भाई के बेटे की शादी डेढ़ साल पहले संतकबीरनगर जिले के एक गांव निवासी खुशी से हुई थी। सोमवार रात 1:35 बजे वह घर में रखे जेवर, नकद, लैपटाप और अपने कपड़े लेकर चली गई। मंगलवार सुबह स्वजन की नींद खुली तो वह घर में नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद मायके और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।