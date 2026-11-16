सोहगीबरवा में जंगल सफारी का रोमांच शुरू, बाघ और तेंदुए बढ़ा रहे हैं आकर्षण; ईको टूरिज्म का भरपूर अवसर

विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों का इंतजार खत्म हो गया है। पर्यटन सत्र 2026-27 के लिए दक्षिणी चौक रेंज में जंगल सफारी शुरू हो गई है। 428 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य को पूरब का जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है।

सात रेंजों में बंटे जंगल में बाघ, तेंदुआ, हिरण, चीतल, बारहसिंगा, नीलगाय, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, बंदर, लंगूर और नेवले सहित कई वन्यजीव विचरण करते हैं। यहां 50 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बीते वर्ष 25 अप्रैल और आठ मई को तीन बाघों को सोहगीबरवा के शिवपुर रेंज में छोड़ा गया था। इससे पर्यटन का रोमांच बढ़ा है।

सर्दी शुरू होते ही सिंगरहना ताल सहित अन्य वेटलैंडों में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। वन विभाग सैलानियों के ठहरने, खाने और घूमने की व्यवस्था शीघ्र शुरू करेगा। अभयारण्य के अंदर और आसपास सोहगीबरवा, लक्ष्मीपुर और मधवलिया में फारेस्ट रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं।

यहां बम्बू हट्स और कैफेटेरिया भी तैयार किए जा रहे हैं। पहला सफारी रूट चौक से शुरू होकर कुसमहवा, 24 वनटांगिया, ट्रामवे चौराहा और मधवलिया से गुजरते हुए वापस चौक पहुंचता है। दूसरा रूट बरगदवा मुख्य मार्ग से गणेशपुर और देईभर होते हुए सिंगरहना ताल तक जाता है।

नेपाल और बिहार के वाइल्डलाइफ कारिडोर से जुड़ा है सोहगीबरवा नेपाल के चितवन नेशनल पार्क और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वाइल्डलाइफ कारिडोर से जुड़ाव के कारण यहां भ्रमण का रोमांच बढ़ जाता है। नेपाल से गैंडे और बिहार के जंगल से बाघ अक्सर भारतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। यहां के 118 तेंदुए भी पड़ोसी वन्यजीव प्रभागों में जाते हैं। पांच हेक्टेयर में फैले दर्जिनिया ताल को मगरमच्छों का घर कहा जाता है। वन विभाग के मुताबिक, यहां 250 मगरमच्छ हैं।

उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग पर्यटक उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म की वेबसाइट पर सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग का विकल्प चुनकर टिकट बुक कर सकते हैं। एक दिन में दो सर्किट में कुल चार सफारी होती हैं। एक जीप में अधिकतम छह सैलानी बैठ सकते हैं। पहले रूट का शुल्क करीब 1500 रुपये और दूसरे का 2200 रुपये है।