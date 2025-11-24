SIR in UP: नौ दिसंबर को प्रकाशित होगा एसआईआर का अंतिम ड्राफ्ट, गणना फॉर्म भरने की लास्ट डेट निर्धारित

जागरण संवाददाता, नौतनवा। मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में नौतनवा तहसील क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहा है। मतदान प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बीएलओ लगातार गांव-गांव और टोला-मजरों तक जाकर पात्र नागरिकों की जानकारी जुटा रहे हैं। मंगलवार तक कुल 87 हजार 361 मतदाताओं का सत्यापन पूरा कर लिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार चार दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद समस्त प्रपत्रों के सत्यापन और संकलन उपरांत नौ दिसंबर को अंतिम ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाएगा।

अंतिम ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद यदि किसी मतदाता का नाम सूची से छूटा पाया जाता है या प्रपत्र में किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो ऐसे मामलों में नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार कराया जाएगा।

उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि अभियान की शुरुआत चार नवंबर से की गई थी। बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी घर को छोड़ा न जाए। जहां परिवार के सदस्य नहीं मिलते, वहां सूचनार्थ नोटिस चिपकाकर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि कोई भी मतदाता प्रक्रिया से वंचित न रहे।