    SIR in UP: एसआईआर के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, ट्रोल फ्री पर भी संपर्क कर ले सकते हैं जानकारी

    By Sachidanand Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर से संबंधित जानकारी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। नागरिक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एसआईआर से जुड़े मामलों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा लोगों को एसआईआर के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण में लोगों की आसानी के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिले पर कंट्रोल रूम की स्थापना की है।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी डा. प्रशांत कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को सुचारु, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए कलेक्ट्रेट, महराजगंज में डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है।

    जिले में मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, जानकारी, सहयोग या सुझाव प्राप्त करने के लिए यह संपर्क केंद्र लगातार सक्रिय रहेगा। इसके लिए केंद्र का दूरभाष संख्या 05523-222242 निर्धारित की गई है, जबकि आम नागरिकों की सुविधा हेतु टोल-फ्री नंबर 1950 भी उपलब्ध कराया गया है।

    उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े मामलों - जैसे नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन, बीएलओ से संबंधित समस्याएं, पात्र मतदाता का नाम छूटना या किसी गड़बड़ी की शिकायत इन सभी के लिए नागरिक सीधे संपर्क केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील की है, कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान किसी भी आवश्यकता या समस्या होने पर दिए गए नंबरों पर तत्काल संपर्क कर समाधान प्राप्त करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें।