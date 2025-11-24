SIR in UP: एसआईआर के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, ट्रोल फ्री पर भी संपर्क कर ले सकते हैं जानकारी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण में लोगों की आसानी के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिले पर कंट्रोल रूम की स्थापना की है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी डा. प्रशांत कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को सुचारु, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए कलेक्ट्रेट, महराजगंज में डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, जानकारी, सहयोग या सुझाव प्राप्त करने के लिए यह संपर्क केंद्र लगातार सक्रिय रहेगा। इसके लिए केंद्र का दूरभाष संख्या 05523-222242 निर्धारित की गई है, जबकि आम नागरिकों की सुविधा हेतु टोल-फ्री नंबर 1950 भी उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े मामलों - जैसे नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन, बीएलओ से संबंधित समस्याएं, पात्र मतदाता का नाम छूटना या किसी गड़बड़ी की शिकायत इन सभी के लिए नागरिक सीधे संपर्क केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।