Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सात बार के सांसद पंकज चौधरी को मिली यूपी की 'कमान', राकेश गुप्ता ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी

    By Santosh Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    सात बार के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश की 'कमान' मिली है। राकेश गुप्ता ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंकज चौधरी को मिली यूपी की कमान।

    जागरण टीम, महराजगंज। सात बार के सांसद और मोदी सरकार में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला संयोजक भाजपा प्रकोष्ठ राकेश गुप्ता के अगुवाई में नगर के सक्सेना चौराहे पर कई दर्जनों की संख्या में समर्थकों ने एक दुसरे को मिठाई खिला, पटाखे फोड़ ढोल बाजे के साथ मनाएं। और पूरे जिले में पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से गजब का उत्साह रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला संयोजक भाजपा प्रकोष्ठ राकेश गुप्ता के अगुवाई में कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ। राकेश गुप्ता ने कहा कि यह महराजगंज के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा।

    उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में यूपी में 350 सीट जीतेंगे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे लोग को उन्होंने ऊपर भेजा है जो पार्षद से सफर तय कर आज सातवीं बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री रहे, जो कार्यकर्ताओं के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं।

    C-209-1-GKP1025-494780 (1)

    कहीं भी कोई विपत्ति आई हमेशा उनके साथ रहते हैं सीधे संवाद उनका होता है और कभी भी कोई उनसे नाराज नहीं लौटता है हर वर्ग संतुष्ट है और नीचे से ऊपर काम करने का जो उनके पास तजुर्बा है उस पार्टी को बहुत फायदा होगा।

    इस अवसर पर सहप्रभारी मणिकांत द्विवेदी, डॉ सूरज सिंह, विष्णु मद्धेशिया, सनत पांडे, विश्वनाथ शर्मा, हरिद्वार वर्मा, गोरख गुप्ता, गौतम अग्रहरि, मिश्रीलाल के साथ मौजदे रहे।

    बभनौली चौराहे पर शिकारपुर मंडल अध्यक्ष विजयगौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई।इंपीरियल इंटर कालेज के प्रबंधक सलमान खान, कृष्ण कुमार त्रिपाठी,किसान सेवा केंद्र के प्रोपराइटर जफरे आलम खान कन्हैया वर्मा, मोहनलाल मौर्या, दुर्गेश सिंह, मनोज जायसवाल, तबरेज, अब्बास, रुदल प्रसाद, कन्हैयालाल वर्मा, शंभू नाथ वर्मा,श्याम मोहन चौधरी,अखिलेश पासवान, मोतीलाल जायसवाल, जितेंद्र चौधरी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

    नौतनवा संवाददाता के अनुसार नौतनवा भाजपा कार्यालय सहित नगर व आसपास के इलाकों में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामना दी।

    नौतनवा भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। इस दौरान नगर अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल, उमेश जायसवाल, बृजेंद्र श्रीवास्तव, दुर्गा मद्धेशिया, किशोर मद्धेशिया, मनोज राना, रतन गुप्ता, उत्तम थापा, सुनील जायसवाल, गोपाल सोनकर, विशाल वर्मा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना संगठन को नई दिशा और मजबूती देगा।

    भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में नगर में जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत माता की जय व भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए।

    इस मौके पर सुनील गुप्ता, रोहन शर्मा, दुर्गेश वर्मा, अभिमन्यु शर्मा, राहुल वर्मा, विनय जायसवाल, विंध्याचल मद्धेशिया, रामचंद्र यादव, संत जायसवाल, किसन मद्धेशिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में सोनौली कस्बे के साहू वस्त्रालय पर व्यापारियों व भाजपा समर्थकों की बैठक आयोजित हुई।

    बैठक में महराजगंज के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई गई।

    व्यापारियों ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताते हुए मिठाइयां बांटी और उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। सोनू साहू, संजीव जायसवाल, प्रेम जायसवाल, राजू जायसवाल, चिंपू साहू, नंदलाल गुप्ता, सुनील यादव, चंद्रकेश गुप्ता उपस्थित रहे।