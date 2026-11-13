कोलकाता से लद्दाख तक रहस्य: फर्जी वोटर आईडी बनवाकर मतदाता बनी इंडोनेशियाई महिला, सुरक्षा एजेंसियां हैरान

सच्चिदानंद मिश्र, महराजगंज। इंडोनेशियाई महिला रोहाना के फर्जी भारतीय पहचान पत्रों का मामला अब कोलकाता की एंटाली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता जिगमत पल्जोर से संपर्क तक पहुंच गया है। सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, रोहाना ने ली किम लियन नाम से कोलकाता के न्यू तंगरा रोड स्थित मकान संख्या आठ के पते पर मतदाता पहचान पत्र बनवाया था।

इसमें पिता का नाम ली चिन सेन और जन्मतिथि 29 जून 1975 दर्ज है। इसके अलावा उसका नाम एंटाली विधानसभा क्षेत्र-163 के पेई मेई चाइनीज स्कूल मतदान केंद्र से संबद्ध मतदाता सूची में भी दर्ज होने की जानकारी मिली है। यह मतदान केंद्र ईश्वर मंडल लेन स्थित स्कूल में है।

मामले में जिगमत पल्जोर से संपर्क का पहलू भी जांच के दायरे में है। पूछताछ के दौरान रोहाना ने जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से उनके संपर्क में होने की बात बताई थी, वह नंबर (शिवा) यानी सस्टेनेबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज संपर्क नंबर से मेल खाता है।