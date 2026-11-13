महराजगंज में बेटे की हत्या की जानकारी मिलते ही सऊदी से पहुंचे पिता, नम आंखों से दी अंतिम विदाई

संवादसूत्र, परसामलिक। जिस बेटे को पिता ने बेहतर भविष्य के सपने संजोकर विदेश में रहकर पाला-पोसा, उसी बेटे को आखिरी विदाई देने के लिए उन्हें सऊदी अरब से घर लौटना पड़ा। सिरसिया मशर्की टोला पिपरवास में छात्र शिवानंद गुप्ता उर्फ विकास की हत्या ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। गुरुवार की सुबह पिता रामअचल गुप्ता के घर पहुंचने के बाद बेटे का अंतिम संस्कार किया गया। रोहिन नदी के तट पर बेटे को अंतिम विदाई देते समय स्वजन की आंखें नम हो गईं।

मंगलवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद छात्र का शव घर पहुंच गया था, लेकिन सऊदी अरब में रह रहे पिता के नहीं पहुंच पाने के कारण अंतिम संस्कार रोक दिया गया था। पिता के आने का इंतजार कर रहे परिवार के लिए ये पल बेहद मुश्किल भरे रहे। गुरुवार की सुबह पिता के पहुंचने पर परिवार ने भारी मन से अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। उधर, हत्या की गुत्थी अब भी अनसुलझी है।

पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। हत्यारोपितों का सुराग लगाने के लिए क्राइम ब्रांच, एसओजी और सर्विलांस सहित चार टीमें लगाई गई हैं। पुलिस सीसी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। पिपरवास निवासी शिवानंद सोमवार की शाम घर से निकला था।