सोनौली सीमा पर फर्जी भारतीय पहचान के साथ इंडोनेशियाई महिला गिरफ्तार, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

संवाद सूत्र (सोनौली) महराजगंज। भारतीय पहचान छिपाकर रह रही एक इंडोनेशियाई महिला को भारत-नेपाल की सोनौली सीमा से इमिग्रेशन विभाग ने गिरफ्तार किया है। महिला वर्ष 2005 में इंडोनेशिया से भारत आई थी। आरोप है कि उसने यहां फर्जी पहचान के आधार पर वोटर आइडी, आधार और पैन कार्ड सहित कई भारतीय दस्तावेज बनवा लिए थे।

मंगलवार को नेपाल के लुंबिनी जाने के लिए सोनौली सीमा पहुंचने पर संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। उसके पास इंडोनेशियाई पासपोर्ट के अलावा चीन और जापान के वीजा भी मिले हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना और आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

10 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे महिला सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पहुंची थी। नेपाल जाने की प्रक्रिया के दौरान उसने भारतीय वोटर आइडी कार्ड प्रस्तुत किया। इस पर नाम ली किम लियन और जन्मतिथि 29 जून 1975 दर्ज थी। महिला हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। उसके हावभाव और बातचीत पर संदेह होने पर अधिकारियों ने पूछताछ की तो उसने इंडोनेशियाई पासपोर्ट दिखाया।

इसमें उसका नाम रोहाना और जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1970 दर्ज मिली। पासपोर्ट 11 अगस्त 2033 तक वैध है, जबकि उसके पास मौजूद मल्टीपल एंट्री रोजगार वीजा की वैधता नौ नवंबर 2026 तक थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला वर्ष 2005 से भारत में रह रही थी। इस दौरान उसने कथित तौर पर ली किम लियन नाम से वोटर आइडी, आधार और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बनवा लिए। उसके पास चीन और जापान के वीजा भी मिले।