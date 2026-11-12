भैरहवा और कुशीनगर एयरपोर्ट को लगेंगे पंख, नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह की भारत यात्रा से जगी उम्मीद

विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की 22-25 नवंबर को संभावित भारत यात्रा को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र में उत्साह है। यात्रा की तिथि और एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए हाल में काठमांडू पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रस्तावित मुद्दों पर चर्चा की थी।

पोखरा और भैरहवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए नेपाल ने भैरहवा-कुशीनगर, पोखरा-वाराणसी और नेपालगंज-दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए दोनों पक्ष जल्द ही तकनीकी स्तर की बैठक करने की योजना बना रहे हैं। दोनों देशों के बीच नियमित उड़ानें शुरू होने से आवागमन आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

तीसरे देश के साथ व्यापार सहज बनाने के लिए गुजरात और ओडिशा में दो अतिरिक्त भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचने का प्रस्ताव भी चर्चा के केंद्र में रहने की संभावना है। रुपंदेही, नवलपरासी, कपिलवस्तु और चितवन सहित सीमावर्ती जिलों के लोगों को उम्मीद है कि यात्रा से भारत-नेपाल संबंध और बेहतर होंगे। आवागमन सुगम होने से दोनों देशों में रहने वाले रिश्तेदारों का एक-दूसरे के यहां आना-जाना भी बढ़ेगा।