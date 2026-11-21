जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच अब इसकी शुद्धता को लेकर नई चिंता सामने आई है। चीन से कथित तौर पर मंगाए जा रहे रेनियम पाउडर को सोने में मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का मामला सामने आने के बाद महराजगंज के सराफा कारोबारी भी सतर्क हैं। चिंता इसलिए अधिक है, क्योंकि इस तरह तैयार किए गए आभूषण सामान्य जांच मशीनों में भी 22 कैरेट और 24 कैरेट की शुद्धता पर खरे उतरने का दावा किया जा रहा है।

हालांकि जिले में अभी तक रेनियम मिलावट का कोई मामला सामने नहीं आया है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक रेनियम एक दुर्लभ और भारी धातु है। इसका घनत्व सोने से अधिक होने के कारण इसे मिलाने पर आभूषण का वजन बढ़ सकता है। ऐसे में ग्राहक को सोने की कीमत चुकाने के बावजूद दूसरी धातु मिल सकती है।