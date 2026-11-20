संवाद सूत्र, ठूठीबारी। भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा जांच के दौरान एसएसबी के जवानों ने नेपाली नंबर की कार से 15 लाख एक हजार पांच सौ नेपाली रुपये बरामद किए। मंगलवार रात करीब नौ बजे ठूठीबारी बार्डर पर नियमित चेकिंग के दौरान यह रकम मिली।

कार में सवार दोनों व्यक्तियों ने खुद को सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी बताते हुए बरामद धनराशि पेंशन की रकम बताई। आवश्यक जांच के बाद एसएसबी ने बरामद करेंसी कस्टम विभाग को सौंप दी। ठूठीबारी सीमा पर एसएसबी के जवान नियमित रूप से वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान नेपाली नंबर की एक कार को रोककर तलाशी ली गई। जांच में कार से बड़ी मात्रा में नेपाली करेंसी बरामद हुई। इतनी बड़ी रकम मिलने पर जवानों ने कार सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की।