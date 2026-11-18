संवाद सूत्र, तरकुलवा (देवरिया)। रामपुर कारखाना विकासखंड के कुशहरी व कमधेनवा के सामने छोटी गंडक नदी पर पीपा पुल बनाए जाने के प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने कुशहरी में पीपा पहुंचाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जबकि कमधेनवा में अभी पीपा नहीं पहुंचा है।

क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया के प्रस्ताव पर दोनों पीपा पुलों के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिली है। उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन सुबास राम ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को इस संबंध में पत्र भेजा है। दोनों पुलों के निर्माण के लिए 35-35 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं। दोनों स्थानों पर पीपा पुल बनने से तटवर्ती गांवों के विकास को गति मिलेगी।

ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत होगी। कुशहरी स्थित छोटी गंडक नदी के पश्चिमी छोर पर पांडेपुर, महुआ पाटन, बिशनपुर कला, डीहा बसंत और हरपुर कला तथा पूर्वी छोर पर गुद्दीजोर, मुजहना, मुहाना लाला, भुजौली, गौर कोठी और रामपुर अवस्थी सहित अन्य गांव स्थित हैं। इन गांवों के लोगों को अभी करीब 10 किलोमीटर घूमकर देवरिया व गोरया घाट मार्ग पर पहुंचना पड़ता है। पुल बनने से यह दूरी कम हो जाएगी।