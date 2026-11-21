संवादसूत्र, सोनौली। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा व्यापार को नई मजबूती मिलने जा रही है। भारत ने नेपाल को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आइइएक्स) के माध्यम से 594 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की इस मंजूरी के बाद नेपाल की भारत को बिजली निर्यात करने की कुल स्वीकृत क्षमता बढ़कर 1198 मेगावाट हो गई है।

नेपाल को भारतीय बिजली बाजार में अतिरिक्त जलविद्युत बेचने का अवसर मिलेगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का दायरा भी विस्तृत होगा। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) के अनुसार नई अनुमति 18 नवंबर 2026 से 14 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी।

इस अवधि में नेपाल भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के डे-अहेड और रियल-टाइम बाजार में बिजली बेच सकेगा। इसके लिए द्विपक्षीय मध्यम अवधि बिजली बिक्री समझौते (एमटीपीए) के तहत निर्यात के लिए स्वीकृत जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कुल 594 मेगावाट अतिरिक्त बिजली में से 205 मेगावाट कटैया-कुशहा, रामनगर-सूरजपुर और रक्सौल-परवानीपुर की 132 केवी प्रसारण लाइनों के माध्यम से भारत पहुंचेगी। शेष 389 मेगावाट बिजली धालकेबर-मुजफ्फरपुर 400 केवी प्रसारण लाइन से भेजी जाएगी। इससे नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को भारतीय बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।