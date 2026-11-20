जागरण संवाददाता, महराजगंज। मुंडन कार्यक्रम में खाना बनाने आए हलवाई की दरिंदगी की शिकार छह वर्षीय मासूम बच्ची की शुक्रवार की सुबह बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बच्ची की मृत्यु की खबर मिलते ही स्वजन में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद से ही परिवार के लोग आरोपित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

चौक थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की शाम मुंडन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भोजन के साथ डीजे कार्यक्रम भी चल रहा था। इसी दौरान अपने मामा के घर आई छह वर्षीय बच्ची रात करीब साढ़े सात बजे अचानक लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद रात करीब नौ बजे वह घर से लगभग 200 मीटर दूर काली मंदिर के पास खून से लथपथ बगीचे में रोती हुई मिली।