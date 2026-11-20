जागरण संवाददाता, महराजगंज। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को परतावल क्षेत्र के स्व. भगवंत पटेल पानमती देवी पीजी कालेज में विधानसभा स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 20 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग कर विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की।

मेले में शामिल 585 अभ्यर्थियों में से 272 का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय और पानमती देवी पीजी कालेज, चंद्रपुर, बसहिया बुजुर्ग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक छोटेलाल पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।