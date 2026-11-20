जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैकहो लोडर की चपेट में आने से किशोर की मौत के मामले में गुरुवार की शाम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो में घटनास्थल पर न कोई रोड शो दिखाई दे रहा है और न ही रैली। इसके बावजूद मुख्यमंत्री बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं।

अखिलेश ने इसे निम्नस्तरीय राजनीति बताते हुए हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की मांग की। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि किसी मासूम की हादसे में हुई मृत्यु से सभी आहत हैं। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए लिखा कि पार्टी के लोगों को परिवार से मिलकर हरसंभव मदद करने के लिए कहा जा चुका है।