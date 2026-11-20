संवाद सूत्र (सोनौली) महराजगंज। राजस्थान के जालौर से लापता किशोरी को सोनौली सीमा पर एसएसबी के जवानों ने बरामद कर लिया। जांच में सामने आया कि वह एक युवक के साथ घर से नेपाल घूमने के लिए निकली थी। एसएसबी ने तलाश कर संबंधित युवक को भी सोनौली बस स्टैंड के पास से पकड़ लिया। दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सोनौली पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया गया।

घटना 18 नवंबर की रात की है। 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान सोनौली सीमा के मुख्य द्वार पर आने-जाने वालों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक किशोरी संदिग्ध और डरी-सहमी अवस्था में दिखाई दी। जवानों ने उससे पूछताछ की तो किशोरी ने अपना पता ग्राम मंडवाला, थाना बिशनगढ़, जिला जालौर, राजस्थान बताया।