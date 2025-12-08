Language
    जरूरी सूचना! किसान जल्द से जल्द करा लें रबी फसलों का बीमा, 31 दिसंबर अंतिम तिथि

    By Sachidanand Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान 31 दिसंबर तक अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

    कृषि विभाग ने अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए किसानों को अधिक से अधिक बीमा कराने की अपील की है, ताकि मौसमजनित आपदा, ओलावृष्टि, सूखा, अधिक वर्षा, कीट प्रकोप या अन्य प्राकृतिक जोखिम की स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा प्राप्त हो सके।

    जिले में कुल तीन लाख 87 हजार 237 किसान पंजीकृत हैं। इनमें सबसे अधिक किसान सदर तहसील क्षेत्र में हैं, जबकि निचलौल और फरेंदा तहसील में प्रत्येक वर्ष विभिन्न आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है।

    इस रबी सीजन में अधिकांश किसानों ने अपनी फसलों की बोआई पूरी कर ली है और अब बीमा के लिए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रीमियम के आधार पर पंजीकरण करवाया जा रहा है।

    गैर-ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा जन सेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं, जबकि जिन किसानों ने अपनी भूमि पर बैंक से ऋण लिया है, उनका बीमा बैंक स्तर से स्वतः किया जाएगा।

    यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहता है, तो उसे बैंक में लिखित आवेदन के माध्यम से मना करना होगा, अन्यथा बैंक उसकी फसल का बीमा कर देगा।


    फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा करवाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। किसान इसी अवधि के पहले अपनी फसलों का बीमा करवा लें।
                                                             

                                                                                        संजीव कुमार, उप कृषि निदेशक