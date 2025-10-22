महराजगंज तहसील परिसर में रजिस्ट्री के दौरान हुआ विवाद, बात मारपीट तक पहुंची

जागरण संवाददाता, नौतनवा। ग्राम सभा चकदह में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर मंगलवार की शाम उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब मौसी और भांजों के बीच तहसील परिसर में हाथापाई हो गई। मामला रजिस्ट्री कार्यालय के पास उस समय गरमा गया, जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया।

ग्राम सभा चकदह निवासी रामवृक्ष के नाम पर 66 डिसमिल जमीन है। रामवृक्ष की तीन बेटियां हैं—चन्द्रावती, आशा और सुभावती। पुत्र न होने के कारण रामवृक्ष ने अपनी जमीन का चौथाई हिस्सा अपनी नातिन (बेटी की बेटी) के नाम बैनामा कर दिया था। वहीं, दूसरी ओर आशा देवी ने भी अपनी बहन चन्द्रावती को संपत्ति का एक हिस्सा बैनामा कर दिया।