    महराजगंज तहसील परिसर में रजिस्ट्री के दौरान हुआ विवाद, बात मारपीट तक पहुंची

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:50 AM (IST)

    नौतनवा के चकदह गाँव में पैतृक संपत्ति के बँटवारे को लेकर तहसील परिसर में मौसी और भांजों के बीच हाथापाई हो गई। रामवृक्ष नामक व्यक्ति की जमीन को लेकर उनकी बेटियों और नातिनों के बीच विवाद था। मामला रजिस्ट्री कार्यालय के पास गरमा गया और मारपीट तक पहुँच गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जाँच करने की बात कही है।

    तहसील परिसर में जुटी भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, नौतनवा। ग्राम सभा चकदह में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर मंगलवार की शाम उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब मौसी और भांजों के बीच तहसील परिसर में हाथापाई हो गई। मामला रजिस्ट्री कार्यालय के पास उस समय गरमा गया, जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया।

    ग्राम सभा चकदह निवासी रामवृक्ष के नाम पर 66 डिसमिल जमीन है। रामवृक्ष की तीन बेटियां हैं—चन्द्रावती, आशा और सुभावती। पुत्र न होने के कारण रामवृक्ष ने अपनी जमीन का चौथाई हिस्सा अपनी नातिन (बेटी की बेटी) के नाम बैनामा कर दिया था। वहीं, दूसरी ओर आशा देवी ने भी अपनी बहन चन्द्रावती को संपत्ति का एक हिस्सा बैनामा कर दिया।

    इसी को लेकर आशा देवी के बेटे और बहुएं नाराज़ हो गई और मंगलवार को तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय के पास चन्द्रावती से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई।

    विवाद बढ़ता देख साथ मौजूद रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद मामला किसी तरह शांत हुआ। हालांकि, काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। पुलिस को सूचना देने की बात सामने आई।

    थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, तहसीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।