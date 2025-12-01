Language
    महराजगंज में पीएम आवास योजना में 4 लाख से ज्यादा की धांधली, प्रधान एवं सचिव को नोटिस जारी

    By Sachidanand Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    मिठौरा ब्लॉक के हरखोड़ा गांव में पीएम आवास योजना में अनियमितता पाई गई। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान अनीता देवी को अपात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। जांच में चार लोग अपात्र पाए गए, जिन्हें कुल 4,80,000 रुपये की धनराशि दी गई थी। प्रधान और सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मिठौरा ब्लाक के हरखोड़ा गांव में बड़ी अनियमितता सामने आई है। चार अपात्र लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ देने के आरोप में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने ग्राम प्रधान अनीता देवी को नोटिस जारी किया है।

    प्रधान से 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है, कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(जी) के तहत कार्रवाई करते हुए प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार अतिक्रमित कर तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी जाएगी। वही सचिव जयहिंद शर्मा को भी नोटिस जारी किया गया है।

    ग्रामवासी मेराजुद्दीन की शिकायत पर शुरू हुई जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्रेषित शिकायत के आधार पर परियोजना निदेशक ने जांच कराई, जिसमें जिला कृषि अधिकारी ने कुल नौ आवासों की जांच की। रिपोर्ट में चार लाभार्थी सुमन वर्मा, अमरावती, त्रिभुवन और रमनी अपात्र पाए गए।

    जांच में यह भी उजागर हुआ कि इन चारों को योजना के तहत आवास की तीनों किस्तें पहले ही जारी हो चुकी थीं। प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की धनराशि स्थानांतरित हुई, यानी कुल 4,80,000 रुपये अपात्र व्यक्तियों को दे दिए गए थे।

    पात्रता की पुष्टि से पहले ही भुगतान जारी होने को बड़ी लापरवाही माना गया है। इसी आधार पर ग्राम प्रधान अनीता देवी को नोटिस जारी किया गया है और उनसे साक्ष्यों सहित जवाब मांगा गया है। डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने बताया कि प्रधान के साथ-साथ सचिव जयहिंद शर्मा को भी नोटिस जारी किया गया है।