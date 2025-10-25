Language
    महराजगंज में पतंजलि स्टोर का ताला तोड़कर चोरी, उठा ले गए हजारों का सामान

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के राजीव नगर में पतंजलि स्टोर में चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर छह हजार नकद, 15 हजार का सामान और सीसीटीवी डीवीआर चुरा लिया। दुकान मालिक शिवांचल ने सुबह दुकान खोलने पर घटना की जानकारी दी। पुलिस जांच में जुटी है। हाल ही में किराना स्टोर में भी चोरी हुई थी, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है।

    Hero Image

    चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंच जानकारी लेते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, महराजगंज महराजगंज कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं हैं। शुक्रवार की रात नगर के राजीव नगर वार्ड में स्थित पतंजलिस्टोर का ताला तोड़ चोर छह हजार नकद, 15 हजार का सामान व सीसीटीवी का डीवीआर उठा ले गए। सुबह जब स्टोरसंचालकदुकानपर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हो सकी।

    महराजगंज के राजीव नगर निवासी शिवांचल जिला उद्योग चौराहे के पास मेसर्सशिवांचल स्वदेशी केंद्र (पतंजलिस्टोर) के नाम से दुकान चलाते हैं। शुक्रवार की रात वह पतंजलिस्टोर बंद कर घर चले गए। शनिवार की सुबह जब वह पुन: दुकान पर पहुंचे तो स्टोर का ताला टूटा हुआ था। जब वह अंदर गए तो सामान चारों तरफ बिखरा था।

    कैश काउंटर से छह हजार नकदी, 15 हजार का सामान व सीसीटीवी का डीवीआर गायब था। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच- पड़ताल में जुटी है। आस-पास लगे सीसी टीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला गया है।

    हफ्ते भर पूर्व भी चोरों ने कुछ दूरी पर स्थित मनोज के किराना स्टोर का ताला तोड़ कर नकदी व सामान चुरा लिया था। नगर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों ने आक्रोश जताया है। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शीघ्र ही चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।