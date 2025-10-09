पिकअप के कुचलने से 3 साल के बच्चे की मौत, मां और चाचा के साथ इलाज करवा के लौट रहा था घर

संवाद सूत्र, परतावल। परतावल–पनियरा मार्ग पर महदेवा चौराहे के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में तीन वर्षीय शमद की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसकी मां कमरजहां और चाचा अकरम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है।

पनियरा थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर निवासी अकरम गुरुवार की दोपहर दो बजे भाभी कमरजहां और भतीजा शमद के साथ बाइक से परतावल से घर लौट रहे थे। वह परतावल में शमद का उपचार कराने आए थे। जैसे ही वह लौटते समय महदेवा चौराहे से आगे बढ़े तो सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से बाइक की टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल लाया गया, जहां डाक्टरों ने शमद को मृत घोषित कर दिया।