Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिकअप के कुचलने से 3 साल के बच्चे की मौत, मां और चाचा के साथ इलाज करवा के लौट रहा था घर

    By Santosh Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के परतावल में एक तेज रफ्तार पिकअप ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। इस हादसे में बच्चे की मां और चाचा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, परतावल। परतावल–पनियरा मार्ग पर महदेवा चौराहे के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में तीन वर्षीय शमद की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसकी मां कमरजहां और चाचा अकरम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    पनियरा थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर निवासी अकरम गुरुवार की दोपहर दो बजे भाभी कमरजहां और भतीजा शमद के साथ बाइक से परतावल से घर लौट रहे थे। वह परतावल में शमद का उपचार कराने आए थे। जैसे ही वह लौटते समय महदेवा चौराहे से आगे बढ़े तो सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से बाइक की टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल लाया गया, जहां डाक्टरों ने शमद को मृत घोषित कर दिया।

    गोरखपुर मेडिकल कालेज किया रेफर

    वहीं, गंभीर रूप से घायल कमरजहां और अकरम को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    प्रभारी थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा रामानुज यादव ने बताया कि हादसे में शामिल पिकअप को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।