यूपी के इस जिले में पराली जलाने की हुई 17 घटनाएं, दिन भर दौड़ते रहे अधिकारी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। मंगलवार को रिकार्ड 72 घटनाएं दर्ज होने के बाद बुधवार को यह संख्या घटकर सिर्फ 17 रह गई। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में पराली जलाने की कुल घटनाएं 374 हो चुकी हैं। उप कृषि निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और टीमें खेत-खेत पहुंचकर निगरानी कर रही हैं।

मंगलवार को बड़ी संख्या में दर्ज घटनाओं के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज हुईं। लेखपालों, एसडीएमों, थानाध्यक्षों और कृषि विभाग के अधिकारियों को मिले नोटिसों के बाद पुलिस, राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें दिनभर अलर्ट रहीं। परिणामस्वरूप बुधवार को पराली जलाने के मामले उल्लेखनीय रूप से कम हो गए।

इसी दौरान झुलनीपुर के बढैपुरवा में पराली जलाने की सूचना पर शीतलापुर चौकी प्रभारी अनूप कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई। किसानों को कड़ी चेतावनी देते हुए बताया गया कि पराली जलाना स्वास्थ्य, पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता सभी के लिए बेहद हानिकारक है।