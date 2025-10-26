अश्लील वीडियो वायरल कर तुड़वा दी लड़की की शादी, उलाहना देने पर किया ये कांड
एक व्यक्ति ने एक लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करके उसकी शादी तोड़ दी। जब लड़की के परिवार ने इस बात पर आपत्ति जताई, तो आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आनंदनगर। दो युवकों ने युवती का छह माह पूर्व बनाया अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। जिससे युवती की तय हुई शादी टूट गई। युवती के पिता जब इस बात का उलाहना लेकर आरोपित युवकों के घर पहुंचे, तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। तहरीर में लिखा गया कि आरोपितों ने संबंध न बनाने पर वीडियो प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी थी। युवती ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जिस पर युवकों ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। जिससे गोरखपुर तय हुई युवती की शादी टूट गई।
इस बात की उलाहना लेकर पीड़ित पिता कुछ रिश्तेदार के साथ आरोपित बादल व विवेक पासवान निवासी दर्जीचक के घर पहुंचा तो उन लोगों पर लाठी, डंडा से हमला बोल दिया गया। जिस पर उन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। साथ ही उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। थानाध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
