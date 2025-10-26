अश्लील वीडियो वायरल कर तुड़वा दी लड़की की शादी, उलाहना देने पर किया ये कांड

जागरण संवाददाता, आनंदनगर। दो युवकों ने युवती का छह माह पूर्व बनाया अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। जिससे युवती की तय हुई शादी टूट गई। युवती के पिता जब इस बात का उलाहना लेकर आरोपित युवकों के घर पहुंचे, तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

जांच में जुटी पुलिस पुलिस दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। तहरीर में लिखा गया कि आरोपितों ने संबंध न बनाने पर वीडियो प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी थी। युवती ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जिस पर युवकों ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। जिससे गोरखपुर तय हुई युवती की शादी टूट गई।