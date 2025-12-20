NH-730H चौड़ीकरण की पैमाइश पूरी, 14 से 20 मीटर चौड़ी होगी सड़क

जागरण संवाददाता, महराजगंज। महराजगंज से ठूठीबारी तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-730एस के निर्माण को लेकर शहर क्षेत्र में चौड़ीकरण की तैयारी तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के अनुसार शहर में सड़क की चौड़ाई चरणबद्ध तरीके से तय की गई है।

सक्सेना चौक से 180 मीटर तक सड़क 14 मीटर चौड़ी होगी, जबकि इसके आगे लगभग डेढ़ किलोमीटर तक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर रखी जाएगी। इस योजना के तहत बुधवार और गुरुवार की रात को राजस्व विभाग, एनएचएआई और पुलिस की संयुक्त टीम ने पैमाइश की प्रक्रिया पूरी कर ली।

दिन में यातायात बाधित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कार्रवाई देर रात कराई। दो रातों तक चले इस सर्वे में सड़क के दोनों ओर की स्थिति का बारीकी से आकलन किया गया। पैमाइश कार्य का नेतृत्व नायब तहसीलदार सदर देश दीपक तिवारी और नायब तहसीलदार प्रदुम्न सिंह ने किया।