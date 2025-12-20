Language
    NH-730H चौड़ीकरण की पैमाइश पूरी, 14 से 20 मीटर चौड़ी होगी सड़क

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    महराजगंज में NH-730S के चौड़ीकरण की तैयारी तेज हो गई है। शहर में सक्सेना चौक से 180 मीटर तक सड़क 14 मीटर और फिर डेढ़ किलोमीटर तक 20 मीटर चौड़ी होगी। र ...और पढ़ें

    राष्ट्रीय राजमार्ग 730 एस पर पैमाइश करने पहुंचे राजस्व एवं पुलिस के अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। महराजगंज से ठूठीबारी तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-730एस के निर्माण को लेकर शहर क्षेत्र में चौड़ीकरण की तैयारी तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के अनुसार शहर में सड़क की चौड़ाई चरणबद्ध तरीके से तय की गई है।

    सक्सेना चौक से 180 मीटर तक सड़क 14 मीटर चौड़ी होगी, जबकि इसके आगे लगभग डेढ़ किलोमीटर तक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर रखी जाएगी। इस योजना के तहत बुधवार और गुरुवार की रात को राजस्व विभाग, एनएचएआई और पुलिस की संयुक्त टीम ने पैमाइश की प्रक्रिया पूरी कर ली।

    दिन में यातायात बाधित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कार्रवाई देर रात कराई। दो रातों तक चले इस सर्वे में सड़क के दोनों ओर की स्थिति का बारीकी से आकलन किया गया। पैमाइश कार्य का नेतृत्व नायब तहसीलदार सदर देश दीपक तिवारी और नायब तहसीलदार प्रदुम्न सिंह ने किया।

    उनके साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी, लेखपाल, कानूनगो, एनएचएआई के अधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। टीम ने सड़क की मौजूदा चौड़ाई, किनारे बने स्थायी और अस्थायी निर्माण, दुकानों, आवासीय भवनों और अन्य संरचनाओं को चिह्नित किया। नायब तहसीलदार देश दीपक तिवारी ने बताया कि डीपीआर के अनुसार ही चौड़ीकरण किया जाएगा।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में जो भी मकान या दुकान सड़क की जद में आएंगी, उनके संबंध में अधिग्रहण अथवा नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी। पैमाइश पूरी होने के बाद आगे की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया को गति दी जाएगी। एनएच-730एस के चौड़ीकरण से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और महराजगंज से भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।