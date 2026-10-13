नेपाल से भारत आ रहा स्क्रैप, सीमावर्ती इलाकों में तस्करी का नया खेल; उठे निगरानी पर सवाल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के नए तौर-तरीकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल से कबाड़ (स्क्रैप) लाकर भारतीय क्षेत्र में खपाए जाने की चर्चा है।

आरोप है कि नेपाल में बंद पड़ी फैक्ट्रियों के स्क्रैप को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर ठेलों के जरिए पगडंडियों से भारत लाया जा रहा है। इसके अलावा नेपाल के मेडिकल कालेजों से निकलने वाले वेस्टेज को भी भारतीय क्षेत्र में लाए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, इन गतिविधियों और कथित सिंडिकेट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।