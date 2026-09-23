नेपाल से लाकर घर में छिपा रखा था 42 किलो गांजा, अररिया पुलिस की छापेमारी ने किया बरामद

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर पोसदाहा पंचायत के वार्ड संख्या नौ में छापेमारी कर एक घर से 42 किलो 92 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस तस्करी में प्रयुक्त एक अपाचे बाइक भी जब्त की है।

हालांकि पुलिस टीम के पहुंचने की भनक लगते ही गांजा कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। घर में नेपाल से गांजा लाकर छिपाया जानकारी के अनुसार, नरपतगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि पोसदाहा पंचायत के वार्ड संख्या नौ निवासी श्याम कर्ण उर्फ छोटू, पिता सुरेंद्र यादव द्वारा अपने घर में नेपाल से गांजा लाकर छिपाकर रखा जाता है और वहां से इसकी तस्करी की जाती है।

सूचना के आधार पर नरपतगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार को संबंधित घर में छापेमारी की। पुलिस टीम के घर पहुंचते ही आरोपित श्याम कर्ण उर्फ छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली।

छिपाकर रखा गया गांजा बरामद तलाशी के दौरान छिपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे को जब्त करने के साथ ही मौके से एक अपाचे बाइक भी बरामद की, जिसे तस्करी में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बरामद गांजा एवं बाइक को पुलिस टीम ने थाना लाकर जब्त कर लिया।

थाना परिसर में राजस्व अधिकारी राम उदगार चौपाल की निगरानी में बरामद गांजे का वजन कराया गया, जिसमें कुल 42 किलो 92 ग्राम गांजा पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

42.92 किलो गांजा बरामद नरपतगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पोसदाहा में छापेमारी कर 42.92 किलो गांजा बरामद किया गया है। मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।